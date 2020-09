Lewis Hamilton mostra in un video i rifiuti raccolti in spiaggia

Lewis Hamilton non è solo il pilota di F1 che ha rotto schemi codificati e consolidati, grazie al proprio talento. E’ il personaggio pubblico più rappresentativo e militante del movimento Black Lives Matter e il suo impegno, sul fronte civile, ha assunto e assume forme e declinazioni svariate. Non è solo merito della sua mental coach, che pure gli ha donato una sicurezza in pista sotto gli occhi di tutti.

Stavolta Hamilton si è prodigato per sensibilizzare utenti e ammiratori su un tema a lui caro.

“Voglio condividere una cosa con voi: sono sulla spiaggia e ho visto una marea di rifiuti. Spazzatura. So che non è vostra intenzione gettare rifiuti in mare, ma di fatto è così. Siate coscienti di cosa comprate”.

Il campione del mondo di Formula 1 si è mostrato sui social mentre è intento a pulire il lungomare di Mykonos dalla plastica accumulata sulla costa. Il pilota vuole mandare un messaggio a tutti i suoi fan: “Farò del mio meglio, dobbiamo fare qualcosa per cambiare”.

VIRGILIO SPORT | 11-09-2020 15:03