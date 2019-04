Lewis Hamilton provoca la Ferrari

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha punzecchiato la Ferrari in merito agli ordini di scuderia e dimostrando di avere una grande simpatia per Charles Lecrerc.

Ecco le parole del campione del mondo in carica: "Capisco Leclerc, dentro sente di essere il migliore o di avere potenziale, ma così, invece, è come se lo depotenziassero. Mi rivedo molto in lui; sta facendo un ottimo lavoro, con tutte le aspettative che ci sono nel guidare una Ferrari lui guida davvero bene. Deve solo continuare così e il resto arriverà"

Infine, spende due parole su entrambi i suoi rivali alla guida della Rossa: "Io devo battere sia Vettel che Leclerc. Quando un pluricampione ha il ruolo di numero uno e tu diventi il numero due, da un lato può essere un privilegio ma dall’altro no, perché sei un agonista che vuole correre e vincere".

SPORTAL.IT | 25-04-2019 18:49