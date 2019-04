Lewis Hamilton si rivede in Charles Leclerc.

L'inglese fa un parallelo con quanto successe tra lui e Fernando Alonso in McLaren, quando era agli esordi. "Forse sì, ci sono delle somiglianze con quanto sta capitando in Ferrari – ha detto -. Vettel è un quattro volte campione e Fernando era un più volte campione. Charles è un emergente, ma questo è l'unico punto in comune. Non so se avrò dei vantaggi: di sicuro sono entrambi molto veloci".

"La sfida sarà cercare di migliorare la macchina, sono fiducioso. Sono sicuro faremo il meglio durante il weekend. Non c'è solo la velocità in rettilineo, ma anche in curva e l'affidabilità" ha aggiunto il pilota della Mercedes.

SPORTAL.IT | 11-04-2019 14:21