L'ex arbitro Marelli: "Insigne-Bakayoko? Non è mai rigore"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro.

"L’episodio Kolarov-Ilicic non c’entra assolutamente nulla con l’episodio di Insigne – ha detto -. Il fallo di Kolarov è un netto sgambetto, non una spizzicata. Quello di San Siro, invece, non è rigore, visto che c’è un tocchettino minimo che non toglie l’appoggio in maniera clamorosa. Non è stato neanche un episodio da VAR siccome tutti hanno deciso che non si trattasse di una situazione di andare a rivedere. Il protocollo non lo considera come un episodio di chiaro errore e, seppure non mi sia gradito, va applicato".

"Questa di Insigne e Bakayoko, come tante altre situazioni, è prettamente populistica. Se Doveri avesse fischiato, il VAR non l’avrebbe tolto o emesso una review: sono episodi che devono essere valutati dalla soggettività dell’arbitro" ha poi aggiunto l’ex ‘giacchetta nera’.

SPORTAL.IT | 28-01-2019 13:55