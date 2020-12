L'ex ct danese Hareide: "Conte sta umiliando Eriksen"

La vicenda Eriksen è diventata un vero e prorpio caso. Il danese in questo inizio di stagione è stato utilizzato davero pochissimo da Antonio Conte. Anche nella partita contro il Bologna il centrocampista ha visto il campo solo negli ultimi minuti.

L’ex allenatore della Nazionale danese, Åge Hareide, itervistato da ‘B.T.’, ha parlato proprio del suo ex giocatore tirando le orecchie al tecnico nerazzurro: “Penso che per Christian sia un peccato e che sia completamente sbagliato il fatto che Conte lo tenga fuori come sta facendo. Non è mai bello iniziare in panchina, ma è umiliante entrare nei minuti di recupero come accaduto nel fine settimana. Secondo me Eriksen è abbastanza bravo da poter giocare nell’Inter: ha dimostrato di essere un giocatore importante sia per la Danimarca che per il Tottenham. Via da Milano? Non lo so, devono capirlo lui e il suo agente”.

