L'ex Genoa Centurion racconta il suo dramma

L'ex attaccante del Genoa Ricardo Centurion ha raccontato il suo dramma in un'intervista a Fox Sports Argentina. Il calciatore argentino è attualmente fuori rosa al Racing e sta mettendo a repentaglio la sua carriera a causa del suo comportamento fuori dal campo.

"Sono una persona sincera, dico onestamente che di notte non dormo più, non ho sonno. Voglio sempre uscire e andare a bere qualcosa. Tutti i giorni. E quando a 36 anni andrò in pensione non avrò rimpianti di nessun tipo. Dici che mi pentirò? Anche mia madre e mia nonna lo credono. Se i miei amici mi dicono di andare a dormire io gli rispondo che uscirò lo stesso anche senza di loro".

L'attaccante classe 1993 è stato messo fuori rosa dall'allenatore Coudet dopo un diverbio nato dal tardivo ingresso in campo nel corso di una partita di campionato. Centurion ha spintonato l'allenatore davanti a tutti, dicendogli "mi stai facendo entrare per farmi prendere in giro da tutto lo stadio".

Ex promessa del calcio argentino, Centurion ha solo 26 anni ma sembra ormai un ex calciatore: "Quando a 36 anni andrò in pensione, non avrò rimpianti anche se non andrò mai al Real Madrid". Centurion ha giocato in serie A al Genoa nella stagione 2013/2014 (12 presenze e 0 gol) e nella stagione 2017/2018 (tre presenze).

SPORTAL.IT | 07-04-2019 10:38