L'ex Juventus Miralem Pjanic positivo al Coronavirus

Il Barcellona ha annunciato che il neo acquisto Miralem Pjanic è positivo al Coronavirus. L’ex centrocampista della Juventus è risultato positivo ai test a cui è stato sottoposto sabato 22 agosto dopo aver sofferto di alcuni lievi sintomi riconducibili al virus, spiega la nota diramata dal sito ufficiale blaugrana.

L’ex bianconero gode in ogni caso di buona salute, ed è attualmente in isolamento a casa. Per questo motivo, il giocatore non potrà iniziare la preparazione con la squadra catalana.

Il 30ene bosniaco ha lasciato la Juventus dopo 4 anni nell’ambito dello scambio che ha portato Arthur Melo a Torino. Pjanic non potrà allenarsi con i suoi nuovi compagni fino ai primi di settembre, in vista della ripresa della Liga, in programma il 12.

Pjanic è solo l’ultimo dei tanti giocatori risultati positivi negli ultimi giorni e nelle ultime ore, all’estero come in Serie A. Anche lo stesso tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, reduce da una battaglia con la leucemia, ha contratto il virus.

“Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale. Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Lunedì saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra”, è la nota del Bologna, diffusa domenica mattina.

OMNISPORT | 23-08-2020 21:02