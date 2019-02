L'ex Milan Higuain zittisce i critici: due gol da urlo a Londra

Bollito? Non proprio. Gonzalo Higuain risponde ai critici (d'Italia e d'Oltremanica), realizzando una doppietta da urlo nella partita del pomeriggio del Chelsea contro l'Huddersfield, valida per la venticinquesima giornata di Premier League. Di fronte al Pipita c'erano avversari tutt'altro che irresistibili (ultimi in classifica con 47 gol subiti), ma l'attaccante argentino ha dato evidenti segnali di ripresa dopo l'ultimo terribile periodo milanista, trascinando la squadra di Sarri al 5-0 finale.

E' proprio l'ex rossonero a sbloccare il risultato al 16': Higuain attacca bene lo spazio sul suggerimento di Kante e con un destro potente fulmina sul primo palo Lossl. Subito applausi da parte dei suoi nuovi tifosi, incoraggiati dalla partenza del neo acquisto. I londinesi arrotondano subito con una doppietta di Hazard (il primo su rigore), poi al 69' arriva il bis del Pipita e il 4-0 Blue.

Higuain strappa ancora gli applausi ammirati del pubblico con un bel destro a giro da fuori area su assist di Kante. Nel finale di partita il Chelsea trova il pokerissimo con David Luiz. Segnali incoraggianti per l'argentino, che nelle prime uscite era apparso opaco e non al meglio. Lo stesso Sarri si era espresso così prima del match: "Si vede che non è ancora al top, tra infortunio alla schiena e mercato nell'ultimo mese non si è allenato bene. Deve ritrovare la condizione migliore".

La larga vittoria permette al mister toscano di respirare dopo due ko di fila: "Non capisco le ragioni della sconfitta con il Bournemouth, nel primo tempo abbiamo giocato bene e poi nella ripresa sono arrivate le occasioni avversarie. A fine partita ho parlato a lungo con i miei in spogliatoio, volevo capirci qualcosa ma anche per loro è difficile trovare una spiegazione. Ci sono troppe cose che non funzionano, ripetiamo sempre gli stessi errori. La verità è che la squadra non ha ancora metabolizzato i miei concetti".

SPORTAL.IT | 02-02-2019 18:05