L’ex numero uno del Psg boccia Buffon

E’ stato l’ultimo portiere a portare nella bacheca del Paris Saint-German un trofeo internazionale, nonché l’unico, la Coppa delle Coppe nel 1996, Bernard Lama.

Le sue dichiarazioni oggi risuonano forti in casa Psg, in merito alla questione portieri che ancora tiene banco tra le fila dei parigini e che l’ex portiere commenta così : “Buffon è uno dei migliori portieri di tutti i tempi e tutti conoscono il suo spirito da combattente. Ma ha 40 anni, non è più giovane ed il calcio è cambiato, serve più forza fisica. Non sono certo possa essere la scelta migliore fatta dal Psg. Non può essere il portiere del futuro della squadra”.

Queste le dichiarazioni rilasciate a Tuttomercatoweb.com

SPORTAL.IT | 16-06-2018 11:45