L'ex senzatetto che ha fermato Ronaldo, ecco l'eroe del Mondiale

Il suo Mondiale è durato appena tre partite, ma, come si dice di chi al Festival di Sanremo non vince, il futuro è adesso. Nelle vendite, per i cantanti, nella popolarità che un ex signor nessuno del calcio internazionale ha conosciuto in meno di due settimane. Fino a metà giugno solo i super appassionati conoscevano Alireza Beiranvand, portiere del Persepolis, uno dei club più prestigiosi della nazione, e dell’Iran, nazionale che grazie al pass per Brasile 2018 per la prima volta nella propria storia si era qualificata al Mondiale per due volte di fila. In Brasile Beiranvand non c’era, in Russia invece il destino ha scelto proprio lui come simbolo di una Nazionale arrivata a un passo dall’impresa di eliminare il Portogallo.

In 270’ Alireza si è arreso solo a un gol di Diego Costa e a una trivela di Quaresma, regalandosi anche il sogno di parare un rigore a Cristiano Ronaldo. CR7 come Messi, quindi, che si era fatto ipnotizzare dall’estremo difensore dell’Islanda Halldorsson, uno che come Beiranvand ha una storia da raccontare. Ma meno commovente. Perché l’islandese nella vita fa il regista tv, mentre Alireza non ha potuto mai coltivare neppure questo sogno, essendo figlio di una famiglia di pastori nomadi che viene da Sarabias, un paesino tra le montagne del Lorestan. Una famiglia che, attraverso il padre, ha fatto di tutto per cancellare il sogno del piccolo Alireza, che per fare il calciatore ha dovuto fare mille lavori, dal garzone al pizzaiolo, arrivando anche a dormire di nascosto in una moschea.

Da quelle parti è popolare il Dal Paran, un gioco in cui si fa a gara a chi tira le pietre più lontano. Sarà per questo che i rinvii con le mani di Alireza fanno invidia anche ai portieri più titolati del Mondiale e chissà se questa qualità farà interessare qualche club europeo. Forse italiano, per quello che sarebbe il sogno del nostro eroe, che in quanto a miti ha le idee chiare: “Venire a giocare in Italia sarebbe un sogno, il mio modello è sempre stato Van der Sar, di quelli di oggi mi piace tanto Oblak”. Adesso che fare il calciatore non è più un sogno, quindi, è vietato accontentarsi: "Se il rigore che ho parato a Ronaldo ci avesse permesso di qualificarci, avrei fatto festa per cinque giorni – ha dichiarato Beiranvand dopo l'eliminazione – Invece adesso sono completamente vuoto, non ho emozioni. Ero venuto qui per dimostrare le mie potenzialità, ma penso non si siano viste del tutto. Posso fare meglio di così”. E adesso come si fa a non credergli?



SPORTAL.IT | 26-06-2018 19:40