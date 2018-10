L'Hannover fa sul serio per Stepinski

L’Hannover è alla ricerca di un nuovo centravanti.

Il tecnico Andrè Bretenreiter ha chiesto l’acquisto di un attaccante che si possa alternare a Niclas Fullkrug e Bobby Wood, protagonista assoluto con ben due reti nell’ultimo match di Bundesliga contro lo Stoccarda.

Tra i profili seguiti dalla dirigenza del club di Martin Kind c’è anche il nome di Mariusz Stepinski, centravanti del Chievo del neo allenatore Giampiero Ventura. Il polacco ha iniziato nel migliore dei modi la stagione realizzando due reti contro Juventus e Roma, guadagnando inoltre la maglia da titolare. Secondo indiscrezioni, l’Hannover sarebbe già pronto a intavolare una trattativa con i clivensi a gennaio: l’offerta potrebbe raggiungere i 10 milioni, cifra importante ma ben distante dalla richiesta del Chievo che ne pretende 10 in più.

I tedeschi non sono però gli unici interessati al giocatore: Burnley e Wolverhampton, in Premier League, continuano a seguire da vicino i suoi progressi, pronti ad inserirsi in un’eventuale asta di mercato.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 15:35