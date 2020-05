L'Happy Casa Brindisi dice grazie

A causa della pandemia da COVID-19 e le decisioni successive adottate dalle autorità sanitarie e dalle istituzioni sportive competenti, la stagione sportiva 2019/20 non ha potuto concludersi come previsto, obbligando l’Happy Casa Brindisi a non disputare le ultime 6 partite interne valevoli per la regular season di Serie A.

La società intende ringraziare pubblicamente tutti coloro che in questi mesi difficili e complessi hanno dimostrato vicinanza alla società comunicando anche pubblicamente l’intenzione di rinunciare a qualsiasi forma di rimborso in segno di aiuto e sostegno nei confronti della NBB che si troverà a gestire il momento più incerto della sua storia.

L’Happy Casa Brindisi gestirà tutte le operazioni di supporto tramite il New Basket Store – Corso Garibaldi 29 BR -, il quale riaprirà al pubblico in data 18 maggio 2020, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e del distanziamento sociale imposto dalle ordinanze ministeriali.

SPORTAL.IT | 14-05-2020 18:24