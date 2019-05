L'Hellas Verona ha esonerato Fabio Grosso

Fabio Grosso non è più l’allenatore dell’Hellas Verona.

Il tecnico classe 1977 è stato esonerato dopo la sconfitta per 2-3 contro il Livorno rimediata al Bentegodi. In un’intervista a ‘TeleArena’, il presidente Maurizio Setti ha dichiarato: “Sapete come la penso. Oggi però è stata una partita molto deludente, che mi ha messo dell’ansia. Il nostro obiettivo è quello di andare in Serie A e quindi, anche se a malincuore, ho sollevato il mister”.

Sempre secondo quanto dichiarato dal presidente, il sostituto di Fabio Grosso verrà annunciato nella giornata di giovedì.

SPORTAL.IT | 01-05-2019 18:12