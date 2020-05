L'Hellas Verona ricomincia ad allenarsi e sogna l'Europa

Anche l’Hellas Verona ritorna in campo. Con una nota della società guidata dal presidente Maurizio Setti, i gialloblu di Juric, a scaglioni programmati, si allenano allo Sporting Center Paradiso di Peschiera del Garda autonomamente nel rispetto delle norme di distanziamento sociale solo ed esclusivamente nei tre campi di allenamento.

Alle sedute sono presenti mister Ivan Juric, un numero ristretto di collaboratori tecnici ed il responsabile sanitario il dottor Dario Donato. Restano chiusi e interdetti gli accessi agli altri locali e alle altre aree del centro sportivo, ancorché interamente sanificato nei giorni scorsi. Gli atleti, al termine, devono fare la doccia presso la propria abitazione.

Ritornando al calcio giocato, se il campionato fosse terminato in marzo, l’Hellas si sarebbe qualificata per l’Europa League. Dopo un inizio stagionale i cui gli addetti ai lavori pronosticavano il neopromosso Verona tra le candidate alla retrocessione, i ragazzi di Juric hanno stupito tutti con prestazioni in crescendo fino alla straordinaria rimonta del Bentegodi contro la Juventus.

Un’altra pagina storica scritta dall’Hellas che in questi giorni festeggia lo storico scudetto conquistato nel maggio 1985 guidati dall’allenatore Osvaldo Bagnoli.

