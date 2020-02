L'Hellas Verona sogna l'Europa League. Sesta in classifica, la squadra di Juric non perde dal 7 dicembre, quando in extremis cedette sul campo dell'Atalanta.

I veneti hanno iniziato il 2020 con quattro vittorie (tra cui quella di sabato contro la Juventus campione d'Italia e capolista) e due pareggi, al quale si aggiunge l'X a reti involate dell'Olimpico con la Lazio, in un incontro che però era valido come recupero.



SPORTAL.IT | 12-02-2020 16:28