Il valore di mercato di Mattia Liberali al Catanzaro è quasi raddoppiato e per il Milan che lo ha lasciato partire è una buona notizia

Mattia Liberali protagonista con il Catanzaro: titolare contro il Modena, crescita del valore di mercato, numeri, i dettagli del trasferimento dal Milan e un futuro che apre a scenari imprevedibili

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Catanzaro e Modena recuperano martedì 14 aprile la 31esima giornata del campionato di serie B e Mattia Liberali è annunciato titolare inamovibile della tre quarti calabrese. È già un punto fermo e il valore del cartellino di Liberali al Catanzaro è quasi raddoppiato: per il Milan, che lo ha lasciato partire dopo una valutazione oculata, il sorriso è solo a metà perché, nonostante i benefici economici legati a una trattativa sui generis, parliamo di uno dei giovani talenti più interessanti del calcio italiano, nemmeno ventenne. Eppure i rossoneri hanno un asso nella manica.

Liberali al Catanzaro: come è nato il trasferimento dal Milan

Mattia Liberali è stata una felice intuizione del Catanzaro: Floriano Noto, Ciro Polito e Alberto Aquilani ci hanno creduto subito e quando il Milan – estate 2025 – ha dato segnali di apertura per intavolare una trattativa, non ci hanno pensato due volte.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il trequartista ha compiuto 19 anni lo scorso 6 aprile ed è uno dei giovani calciatori italiani sotto osservazione da qualche periodo: portava in dote l’ottima impressione negli anni trascorsi con la Primavera rossonera e ha sposato il progetto dei calabresi senza titubanza.

Accordo Milan-Catanzaro per Liberali: formula e dettagli della rivendita

Il trasferimento dal Milan al Catanzaro è avvenuto con una formula particolare: Giorgio Furlani e Igli Tare hanno accettato di lasciarlo partite a zero nonostante avesse un contratto di un altro anno e si sono accordati per la metà di una futura rivendita. Il Milan conserva anche il premio di formazione tecnica, essendo un prodotto del vivaio dal 2015.

Quanto vale oggi Mattia Liberali: la crescita del valore di mercato

Dallo scorso 8 agosto 2025 il valore del cartellino di Liberali è quasi raddoppiato. Le stime di Transfermarkt, infatti, si sono impennate passando dai 4 milioni di euro dell’estate scorsa ai 7 milioni di euro attuali. Ha inciso una stagione di serie B che ha confermato le previsioni del Catanzaro che ha consentito a Liberali di vivere un campionato da protagonista.

I numeri di Liberali in Serie B: presenze, gol e rendimento

Protagonista dell’Italia Under 19 e Under 20, in serie B Liberali 21 presenze, 3 gol e 3 assist per 1.013 minuti giocati: è il dodicesimo uomo della rosa più utilizzato da Aquilani ma 920′ li ha collezionati solo nelle ultime 20 partite. Segno di continuità ormai certificata.

Liberali ha un contratto con il Catanzaro fino al 30 giugno 2029: il suo primo contratto da Pro e nessuna intenzione, da ambo le parti, di lasciarlo inevaso. Tradotto: c’è un progetto ben avviato che non può esaurirsi in una stagione e il futuro imminente di Liberali non è lontano da Catanzaro.

Il ruolo di Aquilani nella crescita di Liberali al Catanzaro

Aquilani lo sta gestendo con attenzione: lo spazio adeguato senza un sovraccarico di responsabilità. Ci crede molto, è un estimatore della primissima ora:

“Liberali l’ho voluto io, è qui perché lo considero importante”.

Lo ha tenuto per lo più in panchina, a osservare, per la prima parte di stagione, concedendogli solo qualche scampolo, il giusto dosaggio.

Da riserva a titolare: l’evoluzione di Liberali nella stagione

Dalla 17esima giornata – lo scorso 19 dicembre, trasferta a Bari – Liberali non è mai mancato: minutaggio ridotto, da subentrato, contro Cesena, Frosinone, Venezia e Sampdoria. Poi, titolare fisso: dalla giornata 22, contro il Sudtirol, fino al recupero contro il Modena, ha infilato solo presenze nell’undici iniziale.

Caratteristiche tecniche di Mattia Liberali: che tipo di giocatore è

Liberali è un trequartista moderno di 172 centimetri, un mancino dal piede educato che fa della visione del gioco e della capacità di rifinitura uno dei punti di forza: non è solo l’uomo dell’ultimo passaggio ma anche il calciatore che costruisce gioco da dietro: produce passaggi chiave con buona continuità per una media di oltre 1,5 a partita. Playmaker offensivo, più rifinitore che finalizzatore.

È un valore aggiunto nel dribbling in spazi ridotti, capace di creare superiorità numerica e abile negli inserimenti senza palla: può ricoprire più di un ruolo nella mediana avanzata – trequartista, ala, seconda punta – e predilige assistere che finalizzare.

Liberali e il progetto Catanzaro: contratto e futuro

Ha contribuito alla cavalcata del Catanzaro verso i playoff, che i calabresi hanno blindato con una seconda parte di stagione che ha stupito tutti: nelle ultime 20 giornate il Catanzaro ha infilato 38 punti, hanno scalato la graduatoria e, dopo essersi lasciato alle spalle la zona pericolante della classifica, si sono stabilizzati in quinta posizione.

Il Milan crede ancora in Liberali: strategia e possibili scenari futuri

Il Milan non lo ha bocciato: favorirne l’inserimento tecnico in un progetto ambizioso è stato valorizzarne il potenziale. È partito a zero ma assicurarsi la metà di una futura rivendita significa anche, leggendo lo stesso diritto in ottica rossonera, pagarne la metà del cartellino qualora il club decidesse di puntare su di lui.

Sul piano strategico ha un senso perché innescare una sfilza di prestiti, stagione dopo stagione, non avrebbe garantito una efficacia identica. Il Catanzaro ha messo Liberali al centro del suo progetto sportivo e il Milan crede in Liberali, che ali rossoneri resta legato per riconoscenza e tifo. Il sentore e l’auspicio – per il calcio italiano, soprattutto – è che si sia trattato di un arrivederci.