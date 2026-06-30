Raggiunto l’accordo con il trequartista e anticipate le due big: Fabregas si ritrova in organico un altro talento dopo l’argentino soffiato ai nerazzurri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Alla fine Mattia Liberali ha scelto il Como, preferendo al squadra di Cesc Fabregas a Milan e Juventus, che erano sulle sue tracce: accordo raggiunto tra il giocatore e il club lariano, che beffa dunque altre due big dopo aver tolto Nico Paz dall’orbita Inter.

Como, Liberali dopo Nico Paz

Mattia Liberali dopo Nico Paz, anzi probabilmente come suo vice. Questo il piano del Como, vicinissimo ormai a mettere le mani sul talentuoso 19enne che il Milan ha regalato al Catanzaro un anno fa e che in serie B è esploso, trascinando la squadra calabrese ai playoff promozione.

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Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano il club lariano ha raggiunto l’accordo del giocatore ed è pronto a pagare i 6 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto del trequartista col Catanzaro: 3 di questi finiranno nelle casse del Milan.

Como, dopo l’Inter beffate Milan e Juventus

A pochi giorni dalla recompra bis di Paz dal Real Madrid, un’operazione da 60 milioni di euro che ha mandato all’aria le mire dell’Inter sul talento argentino, il Como si toglie la soddisfazione di rifilare una seconda beffa di mercato a una big italiana. Anzi, ad altre due: su Liberali era forte da settimane l’interesse della Juventus e del Milan, pentito della scelta presa un anno fa di lasciar andare via a zero il giocatore cresciuto nel vivaio rossonero.

Perché Liberali ha scelto Fabregas

Stavolta non è stata la forza economica del Como, né i buoni rapporti con la squadra cedente, a fare la differenza: Liberali è stato convinto dal progetto della squadra di Cesc Fabregas, evidentemente più attraente per un giovane trequartista in rampa di lancio rispetto a a quelli di Juventus e Milan.

Al Como Liberali avrà il tempo di affermarsi alle spalle di giocatori che negli ultimi anni si sono meritati il loro spazio in serie A, ma di sicuro avrà i suoi minuti: Fabregas ha già dimostrato di non badare affatto alla carta d’identità dei suoi calciatori. Inoltre il 4-2-3-1 del catalano apre spazi a rotazioni molto più ampie per i trequartisti: In questo modulo Liberali, mancino naturale, può giocare in almeno due posizioni, come vice-Paz in mezzo o sulla destra.

Como, una piazza per i giovani

Infine, a Como il 19enne non dovrà misurarsi con la pressione di piazze come Juventus e Milan. Avrà il tempo di crescere, fare esperienza e magari anche candidarsi alla maglia azzurra della Nazionale. Per la Juventus o il ritorno al Milan c’è tempo: intanto, in casa rossonera qualcuno – a partire dai tifosi – si starà già mangiando le mani.