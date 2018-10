Libere 3, squillo Ferrari

Dopo un venerdì da dimenticare, la Ferrari mette fuori la testa nell’ultima sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti, sul circuito di Austin. Sebastian Vettel ha infatti ottenuto il miglior tempo in 1’33”797 precedendo di 46 millesimi il compagno di squadra Kimi Raikkonen e di 73 la Mercedes di Lewis Hamilton, a propria volta davanti all’altra Mercedes di Valtteri Bottas.

La sessione si è disputata su pista asciutta, dopo la fitta pioggia di venerdì e le stesse condizioni meteo dovrebbero mantenersi per le qualifiche. Vettel ha un motivo in più per cercare una pole che manca da sei Gp, essendo stato retrocesso di tre posti in griglia per non aver rispettato il regime di bandiere rosse durante le prime libere.

SPORTAL.IT | 20-10-2018 21:45