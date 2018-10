Libere1 dominate da Hamilton

Il weekend di Formula1 negli Stati Uniti inizia bene per Lewis Hamilton che domenica potrebbe conquistare il suo quinto titolo mondiale.

Il pilota della Mercedes chiude le prime prove libere sotto la pioggia al comando con un tempo di 1’ 47” 502, mettendosi alle spalle il compagno di team Bottas, staccato di 1” 304, e le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo.

Ed ecco le Ferrari, quinto posto per Sebastian Vettel a quasi due secondi (+1”987) e Kimi Raikkonen a 2” 426.

Il maltempo sembra non dover lasciare gli States, anche se per sabato, giorno delle qualifiche, i meteorologi prevedono una possibile schiarita, che si augura anche Vettel, staccato da Hamilton di 67 punti in classifica generale, per rimandare la festa del pilota britannico.

SPORTAL.IT | 19-10-2018 19:35