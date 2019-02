Libero attacca Napoli: ora vanno puniti loro

Gli incidenti che hanno caratterizzato la partita fra Inter e Napoli del 26 dicembre scorso sono stati un punto bassissimo toccato dal calcio italiano, ma a far squalificare il Meazza e la curva nerazzurra sono stati i vergognosi cori e i buu contro Koulibaly. A quanto pare però i tifosi del Napoli si sarebbero resi protagonisti di un comportamento altrettanto deprecabile: secondo quanto sostiene il quotidiano Libero i sostenitori azzurri avrebbero fatto dei cori contro Daniele Belardinelli durante la partita di Coppa Italia col Milan.

L’affondo – Il titolo del giornale è inequivocabile: “Cori contro il tifoso ucciso. Ai napoletani è concesso”. Nel pezzo si legge testualmente: “In Italia siamo abbastanza ipocriti da far diventare un gioco da bambini un affare di Stato, mentre per ragioni misteriose nessuno si scandalizza se altri imbecilli (in questo caso partenopei, ma non dubitiamo di trovare bestie anche sotto altre insegne) gridano ‘A Milano uno di meno’, con chiaro riferimento all’ultrà interista schiacciato da un furgoncino nel corso degli scontri che hanno preceduto la partita della squadra di Ancelotti con l’Inter a dicembre”.

Il referto – I commissari della Lega Calcio non hanno riportato nulla a referto, quindi finché non ci sono certezze non si può incolpare nessuno, ma ovviamente nel caso si tratterebbe di un gesto assolutamente da punire. Quello che è evidente è che oramai le punizioni per combattere il fenomeno non sembrano essere adeguate e la Lega Serie A dovrebbe prendere dei seri provvedimenti al riguardo.

SPORTEVAI | 01-02-2019 10:20