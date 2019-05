Libero: il Milan prepara lo sgarbo alla Juve

Il triplice fischio sull’ultima giornata di campionato darà anche il via al valzer degli allenatori che mai come quest’anno rischia di coinvolgere e sconvolgere tutte le panchine. E se la Juventus ha già dato il benservito ad Allegri è solo questione di ore il congedo di Gattuso dal Milan. Ma chi lo sostituirà? Proprio in queste si sta facendo largo la voce di calciomercato, riportata oggi da Libero, secondo cui il club rossonero sta corteggiando Max Allegri per un clamoroso ritorno a Milanello.

La rivoluzione di Gazidis – Dopo una stagione di apprendistato, dietro le quinte lasciando in prima linea proprio Gattuso insieme a Leonardo e Maldini, la proprietà del fondo Elliot tramite Gazidis pensa a fare un repulisti generale che oltre alla panchina coinvolgerebbe proprio le scrivanie dei due dirigenti ex bandiere del Milan. E per la panchina? I nomi continuano a essere tanti dalla soluzione italiana con Gasperini a quella internazionale che porta a Jardim.

La suggestione Allegri – Ma ci sarebbe una pista nuova finora poco considerata dagli operatori di mercato ma proprio per questo molto suggestiva. Provare a far tornare Max Allegri in rossonero per riprendere il lavoro interrotto oltre 8 anni dopo il cappotto col Sassuolo e l’esonero. Difficile considerando che per Allegri andare al Milan, al momento, sarebbe fare un importante passo indietro, come programmi e forza della squadra, ma allettante per chi come il tecnico livornese vuole dimostrare il suo valore che va oltre la forza della Juve di questi 5 anni tricolore.

SPORTEVAI | 26-05-2019 17:32