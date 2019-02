Libero rivela le mosse dell'Inter per cambiare tecnico

Marotta conferma Spalletti? E Libero…lo esonera. Secondo il quotidiano milanese il destino del tecnico dell’Inter sarebbe già segnato e il nome del suo successore è di quelli che farebbero la gioia dei tifosi nerazzurri. Scrive Libero: Spalletti ha recepito il messaggio da squadra e società: non c’ è più fiducia in lui. I risultati non ci sono, il gioco nemmeno, motivo per cui a giugno sarà addio. Non prima, a meno di clamorosi insuccessi consecutivi o l’ eliminazione dall’ Europa League con il Rapid Vienna, crocevia decisivo per il prosieguo della stagione. Il tecnico di Certaldo ha il destino segnato, i rapporti con la società si sono irrimediabilmente incrinati, ma non è ancora tutto perduto.

NIENTE CONTE – Marotta ha speso chiare parole in sua difesa, sottolineando che «mancano 16 partite in campionato», che «col Parma non è l’ ultima spiaggia per Spalletti di salvarsi» e sbilanciandosi pure sul futuro più lontano: «Credo che con la qualificazione in Champions Luciano resterà». E proprio quel «credo» lascia intendere che, con la possibilità di arrivare a qualcun altro, Spalletti saluterà. Ma non prima di allora. L’ idea di investire Cambiasso quale traghettatore non è stata altro che una semplice proposta nata sui social e destinata a morire. Le apparizioni milanesi di Conte non hanno significato nulla, perché l’ ex allenatore del Chelsea non ha bisogno di recarsi fisicamente nella sede dell’ Inter, e perché i primi contatti sono già stati avviati, nonostante l’ ad sostenga di non sentirlo da tempo. Ma Conte non è il solo candidato per il “dopo-Spalletti” che è già partito.

IL PIANO DI MENDES – Nelle ultime ore il super procuratore Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, si è attivato per trovare un primo punto di contatto con l’ Inter per lavorare al ritorno a San Siro di José Mourinho. Il portoghese è intrigato dall’ idea di tornare in Italia e all’ Inter: la sfida di fermare la Juventus e l’ amico/nemico Cristiano Ronaldo lo solletica molto e dopo 10 anni vuole riabbracciare la famiglia nerazzurra. Quella dello Special One è un’ opzione che può guadagnare quota col tempo che passa: l’ eventuale trattativa partirà con l’ arrivo della primavera e per concretizzarla l’ Inter dovrà offrire garanzie assolute, specialmente sul mercato. Mourinho vuole carta bianca e crede che in un ambiente come quello nerazzurro gli sia in qualche modo dovuta. La regia di Mendes farà il resto: per il procuratore sarebbe un’ occasione ghiotta avere due dei suoi più vincenti, titolati e forti assistiti nello stesso campionato in squadre differenti. Per due motivi: il primo, non svalutare Cristiano Ronaldo. Un fuoriclasse che ha vinto tutto dappertutto e contro avversari fortissimi, che con la Juventus metterebbe in bacheca nuovi trofei – specialmente nazionali – senza l’ opposizione degna del suo livello. Il secondo, sarebbe l’ esatta soluzione al primo: Mourinho è l’ avversario che tutti vogliono battere, specie perché le sue squadre sono solitamente le principali candidate al titolo.

SPORTEVAI | 05-02-2019 10:30