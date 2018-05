Libertadores, colpo dell'Estudiantes

Ultimo turno della fase a gironi emozionante in Copa Libertadores (Gremio squadra campione in carica). L'Estudiantes batte il Nacional (3-1) e conquista il pass per gli ottavi, proprio ai danni del club uruguaiano. I Millonarios vincono sul campo del Corinthians (1-0) ma restano fuori dagli ottavi di finale.

Il Santos, già qualificato, non va oltre allo 0-0 con il Real Gargilaso. Infine pareggio anche tra Atletico Nacional e Colo-Colo (0-0), entrambe qualificate alla fase successiva. Tra le estromesse di lusso, spicca il Penarol.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 07:15