Libertadores, il Boca vede la finale

Il Boca Juniors è ad un passo dalla finale di Copa Libertadores edizione 2018. Nell'andata della semifinale con il Palmeiras (in campo l'ex Fiorentina, Juventus e Inter Felipe Melo), alla Bombonera, gli xeneizes (con Tevez in panchina) si sono imposti con un secco 2-0. Decisiva la doppietta di Benedetto.

La gara di ritorno è in programma, tra una settimana esatta, a San Paolo, in casa del Palmeiras. Nell'altra semifinale, il Gremio ha vinto in casa del River Plate per 1-0 (ritorno il 30 ottobre a Porto Alegre).

SPORTAL.IT | 25-10-2018 07:45