Libertadores, il River conquista la finale

Il River Plate è la prima finalista della Copa Libertadores 2018. Gli argentini, dopo aver perso, in casa, la semifinale d'andata (0-1), sono riusciti nell'impresa di vincere a Porto Alegre (2-1), eliminando così i campioni in carica del Gremio.

Dopo essere passati in vantaggio con Leonardo Gomes al 36', i brasiliani hanno subito la rimonta del River Plate, in rete con Santos Borré (82') e, su rigore firmato da Martinez (concesso dal VAR), in pieno recupero. Portaluppi, tecnico del Gremio, infuriato con l'arbitro del VAR. Il Gremio ha chiuso in 10 (rosso a Bressan). L'altra semifinale vede in gioco Palmeiras e Boca (2-0 per gli xeneizes nella gara d'andata).

SPORTAL.IT | 31-10-2018 07:25