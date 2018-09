L'Ibiza fa flop, Borriello non si arrende

Una partita e mezzo giocata, zero punti e zero gol. Quando aveva detto di essere pronto per una sfida difficile, ma stimolante, Marco Borriello aveva messo nel conto di dover soffrire all’inizio dell’avventura con l’UD Ibiza, squadra di terza divisione spagnola, ma l’avvio del campionato è stato davvero da brividi: doppio 1-0 subito contro il Badajoz, partita che l’attaccante napoletano ha giocato dall’inizio, e il Real Murcia, gara in cui invece Borriello è subentrato a metà ripresa.

Maglia da titolare già persa? Ovviamente no, dopo un’estate da svincolato l’ex Spal è a caccia della migliore condizione, ma l’obiettivo principale di Borriello è il bene della squadra, come si evince dal messaggio di speranza postato su Instagram dopo il secondo ko: "Quando le cose non vanno come speri, ricordati sempre il motivo per cui hai iniziato e per il quale ne eri entusiasta… vamos Ibiza".



