Lichtsteiner è già stanco dell'Arsenal

Approdato un po’ a sorpresa in Inghilterra dopo sette stagioni ed altrettanti scudetti con la Juventus, l’avventura di Stephan Lichtsteiner con l’Arsenal potrebbe concludersi molto presto.

Intervistato dall’Evening Standard, infatti, il terzino svizzero non ha nascosto la delusione per lo scarso impiego deciso dal tecnico Unai Emery: "Mi sembra piuttosto difficile che rimanga, ma vedremo che cosa accadrà, non so niente”.

Prima però c’è una finale di Coppa da vincere, in Europa League contro l’Arsenal. A 35 anni Lichtsteiner insegue il primo alloro europeo della carriera: "L’unica cosa importante è la finale di Europa League. Voglio vincere questa Coppa e riportare il club ai massimi livelli. Purtroppo in campionato abbiamo perso troppi punti in trasferta. Siamo stati anche sfortunati, ma dobbiamo chiedere di più a noi stessi".



SPORTAL.IT | 14-05-2019 23:57