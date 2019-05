L'idea di Gravina: "Playoff in serie A"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ai microfoni del Corriere dello Sport ha lanciato una provocazione: "Il nostro sistema sta vivendo una crisi che ha bisogno non tanto di regole ma di un nuovo cambiamento. Deve cambiare verso. In maniera molto provocatoria, avevo parlato di playoff e playout in Serie A. E una modalità per aprire un confronto, ma è un'idea che mettiamo sul libro di fantascienza e poi ci possiamo confrontare".

"Ci può essere una prima fase di campionato con 10 squadre da playoff e 10 da playout, poi una seconda fase che genererebbe interesse".

SPORTAL.IT | 14-05-2019 14:08