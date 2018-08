Liga, Barça e Atletico di misura

Sofferte vittorie per Barcellona e Atletico Madrid. Il Barça si impone, sul campo del Valladolid, per 1-0. Decide una rete di Dembelé. Valverde, tecnico dei blaugrana, si è lamentato per il pessimo terreno di gioco: "Ha condizionato tutti".

I colchoneros, reduci dalla recente vittoria in Supercoppa Europea, non brillano e la spuntano contro un ostico Rayo Vallecano per 1-0. Il gol della vittoria porta la firma del solito Griezmann. Decisivo Oblak, numero uno dell'Atletico Madrid, autore di interventi prodigiosi.

SPORTAL.IT | 26-08-2018 08:10