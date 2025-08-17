Liga, Barcellona: è già Yamal show nel 3-0 al Maiorca ma che errore da dilettanti dell’arbitro

Due rossi e qualche errore arbitrale di troppo. La prima dei blaugrana fa già discutere nonostante il talento cristallino del suo numero 10

Buona la prima per il Barcellona di Hansi Flick. I blaugrana vincono 3-0 sul campo del Maiorca grazie alle reti di Raphinha, Ferran Torres e di uno scatenato Lamine Yamal. Ma le polemiche arbitrali che hanno fatto seguito all’incontro fanno già capire il clima che si respira intorno alla Liga. Sulla seconda rete della formazione catalana, pesa infatti un macroscopico errore del direttore di gara. I pirati rossoneri hanno giocato buona parte della gara in 9 uomini.

Le scelte di Flick condizionate dal FFP

Il Barcellona parte per difendere il titolo della Liga conquistato nella scorsa stagione. I problemi finanziari hanno fortemente condizionato la compagine blaugrana, che ha potuto iscrivere i nuovi acquisti solamente nell’imminenza della gara. Unico titolare, peraltro, Joan Garcia con Rashford inizialmente in panchina. Il capitano è Araujo mentre la novità più significativa è Lamine Yamal con la maglia numero 10.

Lamine Yamal e l’arbitro salgono in cattedra

Il Maiorca è immobile quando Raphinha segna di testa il gol dell’1-0 per i catalani. L’assist è di Lamine Yamal che nel corso della partita darà poi lustro a tutto il suo straordinario repertorio. Il pubblico del Son Moix fischia perché il pallone sarebbe uscito nel corso dell’azione. Ma le polemiche non si placheranno certamente qui. Al 23’ un gran sinistro di Lamine Yamal colpisce in faccia Raillo, che cade a terra tramortito.

L’arbitro porta il fischietto in bocca ma a gran sorpresa lascia giocare. Così Ferran Torres segna e chiude in pratica definitivamente i giochi. Anche perché il Maiorca perde la testa e pure gli uomini, con le espulsioni di Morlanes e Muriqi nel giro di pochi minuti. I pirati vorrebbero che lo stesso trattamento venisse riservato anche a Raphinha per un fallaccio su Mateu Morey a metà campo ma il direttore di gara non è dello stesso avviso.

Flick deluso dall’atteggiamento dei suoi

A quel punto da vedere c’è poco. Anche per il Ct dell’Argentina Lionel Scaloni presente in tribuna. Lamine Yamal decide in extra-time di voler entrare nel tabellone della partita e al 94esimo segna il 3-0. Rientro da destra e mancino sul palo lontano per mostrare agli spettatori un altro pezzo del suo repertorio. Il Barcellona stravince ma non soddisfa l’esigente Flick che avrebbe voluto una gestione diversa del risultato, specialmente considerato il divario di uomini in campo per circa un’ora di gioco. Per ora, però, va bene così.