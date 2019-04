Brutta sconfitta del Real Madrid che viene sconfitto sul campo del Valencia. I blancos perdono 2-1 (Guedes e Garay, di Benzema la rete, a tempo scaduto, del Real). Prestazione da dimenticare per Marcelo.

Zidane, nel post match, ha difeso il brasiliano: "Marcelo è Marcelo, a me piace come gioca. La stagione non è difficile solo per Marcelo". Poi una battuta anche sulla partita: "Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio".

SPORTAL.IT | 04-04-2019 07:24