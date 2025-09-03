Liga: Dani Rodriguez sospeso e degradato, il Maiorca non perdona la sua stella, cosa è successo

Dani Rodriguez punito duramente per essersi lamentato sui social delle scelte del tecnico che gli ha preferito Jan Virgili che era appena arrivato

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Costa carissimo a Dani Rodríguez, stella del Maiorca, lo sfogo avuto sui social dopo essere stato escluso dalla formazione titolare nel match del Bernabeu contro il Real Madrid. Il club lo ha sospeso, gli ha ritirato lo stipendio e lo ha degradato togliendogli la fascia di capitano.

Lo sfogo di Rodriguez

Il galiziano già a caldo aveva pubblicato un primo messaggio su Instagram, che è stato interpretato come una frecciatina a Jagoba Arrasate ma ieri il centrocampista ha pubblicato una lettera durissima in cui è uscito del tutto allo scoperto, affermando di non aver capito il ruolo di titolare di Jan Virgili.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le accuse del capitano

Scrive Dani Rodriguez: “Capisco e rispetto profondamente che le decisioni su chi gioca siano solo ed esclusivamente dell’allenatore . Sono una sua responsabilità e le rispetto sempre. Ciò che non posso accettare è la mancanza di rispetto per l’impegno e la dedizione. Mi addolora che un giocatore appena arrivato, con un solo allenamento, abbia l’opportunità di giocare davanti a compagni che hanno trascorso anni a difendere questa maglia con sudore e dedizione, mettendo sempre il club al di sopra di tutto. Spero che Jan abbia successo qui e che insieme possiamo tutti aiutarlo. Ma un evento del genere manda un messaggio terribile allo spogliatoio: il lavoro, la dedizione o la lealtà non contano . Questo è ciò che mi ha fatto arrabbiare”.

“Sia chiaro: questo è il club della mia vita. Ho sempre dato e darò sempre tutto per questa maglia. Chiedo solo che questo stesso impegno venga rispettato. Sabato questo rispetto non c’era. Ho viaggiato con l’entusiasmo dei miei figli che volevano vedere il loro padre giocare al Bernabéu. Una lezione e un consiglio importante per loro: non aspettatevi mai niente da nessuno, soprattutto oggi, quando meritocrazia, cultura e rispetto per il duro lavoro brillano per la loro assenza . Sacrificatevi per i vostri sogni, anche se ci sono ostacoli sul vostro cammino, e credete sempre in voi stessi. Le cose si guadagnano, non si regalano”.

La replica del Maiorca

Secca e immediata la replica deI club delle Baleari che ha annunciato la sua decisione con un breve comunicato: “L’RCD Mallorca informa che Dani Rodríguez è stato sospeso dal suo impiego e dal suo stipendio . Inoltre, il club revoca la fascia di capitano al giocatore con effetto immediato”.