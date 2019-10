Liga, il Barcellona ritrova Messi

Importante vittoria del Barcellona che si impone, con un secco 4-0, ai danni del Siviglia. In rete Suarez (autore della doppietta che ha mandato al tappetto l'Inter in Champions League), Vidal, Dembélé (poi espulso) e Messi.

Importante il ritorno al gol della Pulce, alla ricerca della miglior condizione. Da notare i due cartellini rossi ai danni dei blaugrana. Oltre a Dembélé, è stato espulso anche Araujo.

Il tecnico del Barcellona Valverde si gode il ritorno al gol di Messi: "Per noi è sempre una buona notizia quando va in gol. Quando sarà al 100%, avrà ancora più occasioni per segnare".

SPORTAL.IT | 07-10-2019 07:45