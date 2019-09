Liga, il Granada sorprende il Barcellona

Momento no per il Barcellona che, sul campo del Granada, viene sconfitto con un secco 2-0. Le reti del match sono state siglate da Azeez e Vadillo (su rigore). Male Griezmann, non può far nulla Messi, entrato a gara in corso.

Il tecnico Valverde ammette le difficoltà: "Sono preoccupato, perchè non riusciamo ad ottenere risultati lontano da casa. E' un sintomo che non stiamo troppo bene. Dominiamo, ma non concretizziamo in zona gol", le sue parole riportate da Marca.

SPORTAL.IT | 22-09-2019 07:15