Liga, l'Atletico rimonta il Villarreal

Dopo l'impresa ai danni del Liverpool in Champions League, l'Atletico sorride anche in Liga. La squadra di Simeone si impone sul Villarreal per 3-1. Un successo arrivato in rimonta, visto l'iniziale vantaggio degli ospiti (Paco Alcacer).

Veemente la reazione dei colchoneros con le reti di Correa, Koke e Joao Felix. Il gol di quest'ultimo, gioiello pagato in estate 126 milioni di euro, fa sorridere Simeone che sta ritrovando la squadra nel momento topico della stagione.

SPORTAL.IT | 24-02-2020 07:49