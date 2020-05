Liga: nuovi positivi, ma i club vogliono ripartire

Come quello italiano, anche il calcio spagnolo sta vivendo un momento cruciale sulla strada dell’eventuale ripresa del campionato. I club premono per ripartire ed hanno già fissato la data nel 12 giugno, con il 19 come alternativa: per il 12 sarà già passato un mese di allenamento, tempistica raccomandata dalle autorità sanitarie.

Intanto però si registrano nuove positività al Coronavirus. Dopo aver completato i test medici sul personale essenziale minimo indicato dai club per iniziare l'allenamento, tra i club di prima e seconda divisione sono stati rilevati 5 casi positivi nei giocatori, tutti asintomatici e nella fase finale della malattia, la cui identità specifica La Liga non è stata resa nota in conformità con la legge organica sulla protezione dei dati.

I cinque positivi hanno una carica virale minima, cioe' possono essere incorporati presto nel lavoro. A questi si aggiunge il portiere del Real Betis Siviglia, Joel Robles, che ha annunciato attraverso un breve video sui social, di essere positivo al Coronavirus e di essere asintomatico.

SPORTAL.IT | 10-05-2020 19:35