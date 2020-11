Liga: pari tra Elche e Celta Vigo

Si apre con un pari tra Elche e Celta Vigo la nona giornata della Liga: al rigore trasformato da Fidel in apertura risponde Mina a pochi minuti dal termine del primo tempo.

Impegno casalingo per il Barcellona che riceve il Betis al ‘Camp Nou’, stesso discorso per l’Atletico Madrid che ospita la rivelazione Cadice. Il big match tra Valencia e Real Madrid è in programma domenica sera.

RISULTATI LIGA, 9ª GIORNATA

ELCHE-CELTA VIGO 1-1 [4′ rig. Fidel (E), 41′ Mina (C)]

HUESCA-EIBAR [sabato, ore 14]

BARCELLONA-BETIS [sabato, ore 16.15]

SIVIGLIA-OSASUNA [sabato, ore 18.30]

ATLETICO MADRID-CADICE [sabato, ore 21]

GETAFE-VILLARREAL [domenica, ore 14]

REAL SOCIEDAD-GRANADA [domenica, ore 16.15]

LEVANTE-ALAVES [domenica, ore 18.30]

VALLADOLID-ATHLETIC [domenica, ore 18.30]

VALENCIA-REAL MADRID [domenica, ore 21]

CLASSIFICA LIGA

REAL SOCIEDAD 17 punti REAL MADRID 16 VILLARREAL 15 ATLETICO MADRID 14 CADICE 14 GRANADA 14 BETIS 12 GETAFE 11 ELCHE 11 OSASUNA 10 ATHLETIC 9 EIBAR 8 BARCELLONA 8 ALAVES 8 VALENCIA 8 SIVIGLIA 7 CELTA 7 HUESCA 5 LEVANTE 5 VALLADOLID 3

OMNISPORT | 07-11-2020 00:22