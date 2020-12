Liga: passo falso Real Madrid, l'Atletico allunga

La sedicesima giornata della Liga è stata aperta dalla vittoria del Siviglia, che col 2-0 al Villarreal si prende la zona Champions agganciando proprio i sottomarini gialli: in goal Ocampos su rigore ed En-Nesyri.

Il Barcellona incappa in un altro passo falso, senza Messi, stavolta contro l’Eibar. Braithwaite sbaglia un calcio di rigore e si vede annullare anche un goal al VAR. Kike porta così in vantaggio l’Eibar, prima del pareggio di Ousmane Dembélé.

Chiudono la giornata di martedì un pareggio a reti bianche tra Cadice e Real Valladolid ed una pirotecnica vittoria del Levante ai danni del Betis: scatenato José Luis Morales, autore di una doppietta.

Nella prima gara della domenica il Granada continua a volare verso posizioni di testa grazie al successo di misura contro il Valencia: padroni di casa ad una sola lunghezza dal Barcellona, mentre i Pipistrelli rimangono invischiati nella lotta per non retrocedere.

Allunga in vetta l’Atletico Madrid che batte il Getafe con l’ennesimo goal di Luis Suarez, vince anche il Celta contro l’Huesca: a segno Nolito e Iago Aspas. Il Real Madrid fallisce l’assalto ai cugini dell’Atletico: non basta il goal di Modric, per l’Elche pareggia Fidel nel secondo tempo.

LIGA, 16ª GIORNATA

SIVIGLIA-VILLARREAL 2-0 [8′ rig. Ocampos, 53′ En-Nesyri]

BARCELLONA-EIBAR 1-1 [57′ Kike (E), 67′ Dembélé (B)]

CADICE-VALLADOLID 0-0

LEVANTE-BETIS 4-3 [ 2′ Duarte (L), 12′ Mandi (B), 22′ 24′, Morales (L), 55′ Roger (L), 78′, 86′ Canales (B) ]

GRANADA-VALENCIA 2-1 [36′ Gameiro (V), 48′ Kenedy (G), 88′ Molina (G)]

ATLETICO MADRID-GETAFE 1-0 [20′ Suarez]

CELTA-HUESCA 2-1 [33′ Nolito, 61′ Iago Aspas (C), 84′ Seoane (H)]

ELCHE-REAL MADRID 1-1 [20′ Modric (R), 52′ Fidel (E)]

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD giovedì ore 14:00

OSASUNA-ALAVES giovedì ore 16:15

CLASSIFICA LIGA

ATLETICO MADRID 35 punti REAL MADRID 33 REAL SOCIEDAD 26 SIVIGLIA 26 VILLARREAL 26 BARCELLONA 25 GRANADA 24 CELTA VIGO 23 BETIS 19 CADICE 19 ATHLETIC BILBAO 18 LEVANTE 18 GETAFE 17 ALAVES 17 EIBAR 16 ELCHE 16 VALENCIA 15 VALLADOLID 15 OSASUNA 12 HUESCA 12

OMNISPORT | 30-12-2020 23:41