Liga, pokerissimo dell'Atletico di Simeone

Netta e convincente vittoria dell'Atletico Madrid che si impone sul campo dell'Osasuna con un secco 5-0. Il match è stato deciso dalle reti di Joao Felix (doppietta), Llorente, Carrasco e da Morata (quest'ultimo al centro di tante voci di mercato).

Una vittoria importantissima per il tecnico dei colchoneros Simeone che torna al quarto posto, in zona Champions League. Finiscono in parità le altre gare di giornata, ovvero Eibar-Athletic Bilbao (2-2) e Valladolid-Celta Vigo (0-0).

SPORTAL.IT | 18-06-2020 07:56