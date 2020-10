Liga: Real Madrid in testa, il Siviglia blocca il Barça

Il Real Madrid batte il Levante 2-0 con le reti di Vinicius Junior e Benzema e si porta in testa alla Liga pur avendo giocato quattro delle cinque giornate fin qui disputate. Un risultato che fa il paio con il deludente 1-1 del Barcellona in casa con il Siviglia: de Jong porta in vantaggio gli andalusi all’8′, Coutinho li raggiunge dopo meno di due minuti ma Messi e compagni non trovano più la via del gol.

Nelle altre partite della domenica, l’Osasuna batte il Celta Vigo 2-0 (reti di Roncaglia e Calleri), l’Alaves sconfigge l’Athletic Bilbao 1-0, con rete della meteora milanista Rodrigo Ely, resistendo in dieci negli ultimi 4 minuti più recupero, mentre Cadice e Granada impattano sull’1-1 (Ivan Alejo per i padroni di casa risponde a German Sanchez).

In classifica Real Madrid primo a quota 10, segue il Betis a 9. Barcellona quinto con sette punti, ma anche tre sole partite giocate.

OMNISPORT | 04-10-2020 23:59