Liga: Real Sociedad fermata sul pari, Atletico Madrid ancora primo

Il Celta Vigo apre la giornata vincendo sul difficile campo dell’Athletic Bilbao e risale, togliendosi dalla zona calda della classifica. Stesso discorso per il Levante, che anche grazie ai due rossi comminati al Getafe è riuscitp a battere gli ospiti per 3-0 abbandonando il penultimo gradino della graduatoria.

A Siviglia è il Real Madrid a vincere il big match di giornata: al minuto 55 l’autorete di Bono ha deciso la partita ed avvicinato i Blancos di Zidane ad Atletico Madrid e Real Sociedad.

L’Atletico Madrid supera il Valladolid nella ripresa, ennesimo passo falso stagionale del Barcellona ko a Cadice. Spettacolare 3-3 tra Granada e Huesca, con super rimonta nel finale dei padroni di casa che negano agli ospiti la gioia per la prima vittoria in campionato.

Il Betis si rialza dopo tre sconfitte consecutive: Borja Iglesias e Miranda firmano il blitz sul campo dell’Osasuna, sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere. Senza reti il match tra Villarreal ed Elche.

Nonostante l’uomo in meno per l’espulsione di Battaglia, l’Alaves riesce ad imporre il pari alla Real Sociedad che viene così scavalcata in testa dall’Atletico di Simeone.

RISULTATI LIGA, 12ª GIORNATA

ATHLETIC BILBAO-CELTA VIGO 0-2 [61′ Hugo Mallo, 78′ Iago Aspas]

LEVANTE-GETAFE 3-0 [5′ Roger, 17′ Gomez, 57′ De Frutos]

SIVIGLIA-REAL MADRID 0-1 [55′ aut. Bono]

ATLETICO MADRID-VALLADOLID 2-0 [56′ Lemar, 72′ Llorente]

CADICE-BARCELLONA 2-1 [8′ Gimenez (C), 57′ aut. Alcala (B), 63′ Negredo (C)]

GRANADA-HUESCA 3-3 [21′ Rico (H), 43′ Suarez Charris (G), 49′ Garcia (H), 82′ Okazaki (H), 88′ Molina (G), 90′ Sanchez (G)]

OSASUNA-BETIS 0-2 [76′ Borja Iglesias, 91′ Miranda]

VILLARREAL-ELCHE 0-0

ALAVES-REAL SOCIEDAD 0-0

EIBAR-VALENCIA [Lunedì, ore 21.00]

CLASSIFICA LIGA

ATLETICO MADRID 26 punti REAL SOCIEDAD 25 VILLARREAL 21 REAL MADRID 20 CADICE 18 SIVIGLIA 16 GRANADA 15 BETIS 15 BARCELLONA 14 ELCHE 14 ALAVES 14 GETAFE 13 EIBAR 13 ATHLETIC BILBAO 13 CELTA VIGO 13 VALENCIA 12 LEVANTE 11 OSASUNA 11 VALLADOLID 10 HUESCA 8

OMNISPORT | 06-12-2020 23:07