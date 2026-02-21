Virgilio Sport
Liga, Simeone fa fuori Lookman per tornare a vincere con l’Atletico Madrid

Atlético Madrid-Espanyol: Simeone tra turnover e scelte obbligate per assenze e Champions alle porte. Dubbi in difesa e a centrocampo.

Pubblicato:

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Continua il momento di crisi per l’Atlético Madrid. Dopo la sconfitta fuori casa con il Rayo Vallecano e il pareggio in Champions per 3-3 contro il Bruges, il tecnico dei Colchoneros torna in Liga al Metropolitano contro l’Espanyol e non potrà fallire più dopo aver perso anche il terzo posto in campionato. La squadra alternativa fin qui ha deluso: un solo punto nelle ultime tre gare di campionato e nessun gol segnato. Con il quinto posto che incombe e la Champions alle porte (martedì alle 18:45), Diego Simeone è chiamato a scegliere tra turnover e formazione più solida: il primo a pagare lo scotto sarà proprio Ademola Lookman, nonostante l’avvio boom del nigeriano ex Atalanta.

Assenze pesanti e scelte a centrocampo

Simeone non ha dato indicazioni precise sui cambi, ma due pedine mancheranno: Mendoza è squalificato, mentre Nico González è fermo per infortunio. Il primo era diventato la prima alternativa a Barrios in Liga, e la sua assenza riapre il ballottaggio in mediana.

Resta da capire se proseguire con le rotazioni tra Koke e Llorente, inserendo Vargas dal primo minuto, oppure affidarsi a uno dei titolari più esperti. In attacco la coppia sarà Sorloth-Alvarez con Griezmann pronto a subentrare. Partirà dalla panchina Ademola Lookman che sarà atteso titolare per la gara di ritorno in Champions. Il nigeriano ha avuto un impatto devastante in Spagna con 3 gol in 5 partite ma oggi partirà dalla panchina.

Difesa: nodi sugli esterni

Nel reparto arretrato le opzioni non mancano, ma sugli esterni le scelte sono più limitate. Nahuel Molina e Ruggeri hanno giocato le ultime tre partite e potrebbero tirare il fiato.

Da valutare anche la gestione della coppia Pubill-Hancko: Simeone deve decidere se confermarli o adattarli sulle fasce. Al centro scalpitano Giménez, Lenglet e Le Normand, colonne della passata stagione, pronti a riprendersi spazio.

Gerarchie in evoluzione

Baena e Almada, inizialmente considerati titolari, ora rientrano nelle rotazioni, così come Cardoso e Sorloth. Il tecnico argentino deve trovare il giusto equilibrio tra energie fresche e continuità, tenendo conto dell’impegno imminente contro il Club Brugge in Champions.

La sfida contro l’Espanyol diventa quindi un banco di prova importante: vincere è fondamentale per restare agganciati alla zona alta e ritrovare fiducia in campionato.

