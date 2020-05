Ligue 1, Aulas: "Ci stiamo impiccando da soli"

Il presidente del Lione Aulas si è scagliato contro la decisione della Ligue 1 di cristallizzare la classifica e dichiarare il Psg campione di Francia. "Ci stiamo impiccando da soli. Lo stop costa troppo alle società e alla lega stessa. Sono sostanzialmente d’accordo con ciò che dice Noël. Vuole, a differenza della Lega, arrivare alla fine del campionato, e io sono d’accordo al 100%. C’è stato prima un errore politico. Perché affrettarsi a dire che sarà impossibile giocare prima di agosto? Non sappiamo se gli altri paesi avranno lo stesso giudizio. La Francia per lo sport è come la Francia per gli affari, è in competizione".

"Anche con il Lione più avanti in classifica avrei pensato lo stesso. Se fossimo stati secondi, avremmo provato a trovare una soluzione attraverso gli spareggi per diventare campioni. Chiedo che queste decisioni vengano riprese in occasione dell’assemblea generale o di quella del 23 maggio. Per il momento, chiedo di usare la ragione e di consultarsi con la UEFA. Se il campionato si ferma, come giocheranno PSG e OL alla fine di luglio, in occasione della finale di Coppa e poi della Champions League?".

SPORTAL.IT | 04-05-2020 15:31