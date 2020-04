Ligue 1 fermata: titolo al Psg

Dopo l’annuncio del Governo, ora c’è anche il sigillo della Lega. Il calcio in Francia chiude fino a settembre così ecco stilata la classifica finale della Ligue 1 interrotta anzitempo. Come anticipato da ‘L’Equipe’, il Paris Saint-Germain è stato dichiarato campione per la nona volta, la terza consecutiva, settima negli ultimi otto anni.

I parigini parteciperanno alla prossima Champions League insieme a Marsiglia e Rennes, mentre Lille, Nizza e Reims sono state ammesse all’Europa League.

La classifica è stata stilata tenendo conto del quoziente punti/gare giocate visto che il campionato era stato sospeso alla 28esima giornata, ma con due squadre, Paris Saint Germain e Strasburgo con u,na partita in meno.

Retrocedono in Ligue 2 Amiens e Tolosa, che minaccia però ricorso, promosse in Ligue 1 Lorient e Lens.

SPORTAL.IT | 30-04-2020 14:43