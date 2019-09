Ligue 1, il PSG cade in casa

Incredibile al Parco dei Principi. Il PSG di Neymar (ma senza Icardi, ancora ai box per infortunio), cade contro il Reims. Gli ospiti si sono imposti per 2-0, trovando le reti con Kamara e Dia. Un ko pesante per la squadra di Tuchel.

Grazie al passo falso con il Reims, l'Angers (2-0 ai danni del Tolosa) è la nuova capolista, anche se deve condividere il primo posto proprio con il PSG. In casa parigina, la posizione di Tuchel torna ad essere in bilico.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 07:18