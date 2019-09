Ligue 1, il PSG ringrazia Neymar

Nonostante buona parte del pubblico continui a fischiarlo, Neymar si sta riprendendo il PSG. Grazie ad una sua magia all'87', la squadra di Tuchel è riuscita a portare a casa la vittoria sul complicato campo del Lione.

In attesa dei gol di Icardi (out nella sfida con il Lione), ci sta pensando O Ney a mantenere il PSG in testa alla classifica della Ligue 1. Dopo la rete, in rovesciata, contro lo Strasburgo, un'altra perla del brasiliano tanto discusso.

SPORTAL.IT | 23-09-2019 07:53