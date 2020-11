Ligue 1, Kean segna ancora: vola il Psg

Il Psg continua la sua corsa in testa alla Ligue 1 battendo per 3-0 il Rennes: ad aprire le marcature è Moise Kean, alla quinta rete complessiva con la sua nuova maglia. Ci pensa poi Angel Di Maria, con una doppietta, a chiudere i conti. Kean esce a metà ripresa per un lieve infortunio, la cui entità, stando a quanto riportato dai media francesi, non sembra essere particolarmente preoccupante.

Nell’altra partita del sabato, il Montpellier batte 2-0 in trasferta il Bordeaux: a segno Mollet e Delort.

LIGUE 1, 10ª GIORNATA

STRASBURGO-MARSIGLIA 0-1 [72′ Sanson]

BORDEAUX-MONTPELLIER 0-2 [49′ Mollet, 66′ Delort]

PSG-RENNES 3-0 [11′ Kean, 21′ Di Maria, 73′ Di Maria]

BREST-LILLE [domenica, ore 13:00]

LENS-REIMS [domenica, ore 15:00]

LORIENT-NANTES [domenica, ore 15:00]

METZ-DIJON [domenica, ore 15:00]

NIMES-ANGERS [domenica, ore 15:00]

NIZZA-MONACO [domenica, ore 17:00]

LIONE-SAINT-ETIENNE [domenica, ore 21:00]

CLASSIFICA LIGUE 1

PSG 24 punti

LILLE 19

RENNES 18

MARSIGLIA 18

NIZZA 17

MONTPELLIER 17

LIONE 14

METZ 14

MONACO 14

LENS 13

ANGERS 13

BORDEAUX 12

SAINT-ETIENNE 10

BREST 9

REIMS 8

LORIENT 8

NANTES 8

NIMES 8

STRASBURGO 6

DIJON 3

OMNISPORT | 07-11-2020 23:48