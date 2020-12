Ligue 1: Lille in vetta, risponde il PSG

Ha intenzione di interrompere il dominio del PSG, il Lille. Grande avvio stagionale per la squadra di Galtier, che anche nel turno infrasettimanale non ha fallito l’appuntamento con la vittoria confermandosi in testa alla Ligue 1 dopo aver superato il Dijon.

Sfilza di 2-0 in trasferta nelle gare del pomeriggio, visto e considerando come abbiano ottenuto lo stesso risultato anche lo Strasburgo, il Metz e il Nizza: tutti risultati fondamentali in chiave salvezza, rispettivamente su Angers, Dijon e Montpellier.

Vince una gara al cardiopalma il Reims, capace di superare il Nantes dopo essere passato in svantaggio, rimamendo sotto fino al 68′.

Il PSG risponde alla vittoria del Lille grazie a Mbappé e Kean, a -1 dalla vetta. Fermato invece il Lione, e superato dai parigini, causa un rigore in extratime. Delusione Marsiglia, che in vantaggio è stato recuperato e battuto dalla sorpresa Rennes dopo il rosso per gli ospiti.

LIGUE 1, 14ª GIORNATA

ANGERS-STRASBURGO 0-2 [77′ Diallo, 91′ Ajorque]

DIJON-LILLA 0-2 [19′ Yazici, 90′ Weah]

MONTPELLIER-METZ 0-2 [50′ rig. Leya, 90′ Maiga]

NIMES-NIZZA 0-2 [85′ Ndoye, 93′ Maurice]

REIMS-NANTES 3-2 [18′ Pallois (N), 68′ Tourè (R), 72′ rig. Dia (R), 74′ Cafaro (R), 79′ Blas (N)]

BORDEAUX-SAINT ETIENNE 1-2 [15′ Nordin (S), 24′ Hwang (B), 75′ Neyou (S)]

LIONE-BREST 2-2 [39′ aut. Lopes (B), 69′ rig. Depay (L), 81′ Cornet (L), 92′ rig. Faivre (B)]

MONACO-LENS 0-3 [1′ Sylla, 33′ Banza, 39′ Kakuta]

PSG-LORIENT 2-0 [51′ Mbappé, 61′ kean]

RENNES-MARSIGLIA 2-1 [23′ Gueye (M), 63′ Traore (R), 83′ Hounou (R)]

CLASSIFICA LIGUE 1

LILLE 32 punti PSG 31 LIONE 30 MARSIGLIA 27 MONTPELLIER 26 RENNES 25 MONACO 23 ANGERS 23 BREST 23 LENS 21 NIZZA 21 METZ 20 BORDEAUX 19 SAINT-ETIENNE 16 STRASBURGO 14 NANTES 14 REIMS 13 NIMES 11 LORIENT 11 DIJON 9

OMNISPORT | 16-12-2020 23:35