Ligue 1: pari tra Lille e PSG

La quindicesima giornata di Ligue 1 si apre sabato sera con la vittoria casalinga del Metz che frena la corsa del Lens, a segno Nguette nel primo tempo e Boulaya in pieno recupero. Il Marsgilia non va oltre il pari casalingo contro il Reims.

Il Lione archivia facilmente la pratica Nizza e si prende momentaneamente la vetta, ma l’attesa è tutta per il big-match di domenica sera quando il Lille (attualmente primo in classifica) ospiterà il PSG che insegue a -1.

Nel primo match domenica il Montpellier non riesce ad espugnare il campo del Brest: 2-2 degli ospiti con Delort. Stesso risultato nel match tra Saint-Etienne e Nimes, mentre il Nantes è riuscito a pareggiare contro l’Angers solamente in extratime.

Vittoria di misura per il Monaco sul campo del Digione, fondamentale per puntare alla Champions, mentre il Bordeaux ha vinto in trasferta contro lo Strasburgo. Il Rennes ha approfittato del pari del Masiglia superando il Lorient: aggancio in classifica a quota 28.

Nel big-match di domenica sera il PSG non passa in casa del Lille, che viene agganciato dal Lione ma resta primo con un punto di vantaggio sui parigini.

LIGUE 1, 15 GIORNATA

METZ-LENS 2-0 [30′ Nguette, 95′ ]

MARSIGLIA-REIMS 1-1 [21′ Nagatomo aut. (R), 45′ Thauvin (M)]

NIZZA-LIONE 1-4 [32′ Depay (L), 39′ Kadewere (L), 44′ Gouiri (N), 63′ Ekambi (L), 73′ Aouar (L)]

BREST-MONTPELLIER 2-2 [46′ Laborde (M), 58′ Philippoteaux (B), 79′ Chardonnet (B), 82′ Delort (M)]

DIGIONE-MONACO 0-1 [15′ Volland]

NANTES-ANGERS 1-1 [42′ Thomas (A), 93′ Traore (N)]

ST. ETIENNE-NIMES 2-2 [8′ Moukoudi (S), 14′ Ahlinvi (N), 56′ aut. Ripart (N), 63′ Nordin (S)]

STRASBURGO-BORDEAUX 0-2 [38′ Pablo, 66′ Otavio]

LORIENT-RENNES 0-3 [23′ Da Silva, 70′ Bourigeaud, 76′ Terrier]

LILLE-PSG 0-0

CLASSIFICA LIGUE 1

LIONE 33 punti LILLE 33 PSG 32 MARSIGLIA 28 RENNES 28 MONTPELLIER 27 MONACO 26 LENS 24 ANGERS 24 METZ 23 BREST 23 BORDEAUX 22 NIZZA 21 SAINT-ETIENNE 17 NANTES 15 STRASBURGO 14 REIMS 14 NIMES 12 LORIENT 11 DIGIONE 9

OMNISPORT | 20-12-2020 23:16