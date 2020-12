Ligue 1: sorridono PSG, Lione e Lille

La Ligue 1 si congeda dal 2020 con le sfide valide per il sedicesimo turno. Nelle zone altissime di classifica continua lo splendido testa a testa tra Lione, Lille e PSG. Gli uomini di Garcia non hanno avuto difficoltà ad imporsi in casa per 3-0 contro un Nantes sempre più in crisi di risultati, ma puntuale è arrivata la risposta delle due rivali.

Il Lille è infatti riuscito a vincere in extremis per 3-2 sul campo del Montpellier, mentre il PSG ha calato il poker (anche Kean a segno nel 4-0 finale) contro lo Strasburgo. Cade invece il Marsiglia sul campo dell’Angers, mentre il Monaco non è riuscito ad andare oltre il 2-2 interno contro il Saint-Etienne. Ottima chiusura di anno per il Lens che, imponendosi per 2-1 in casa contro il Brest, si conferma nelle zone alte di classifica.

Importante ritorno al successo per il Dijon che batte 3-1 il Nimes, mentre delude il Nizza che, avanti di due reti, si fa fermare in casa per 2-2 dal Lorient. Cade invece il Bordeaux in casa contro un Reims capace di vincere per 3-1 grazie alle reti di Abdelhamid, Dia e Munetsi, mentre al Rennes basta un gol di Grenier per avere la meglio sul Metz. In classifica, Lione primo a quota 36 punti, seguito da PSG e Lille a 35.

OMNISPORT | 24-12-2020 09:15